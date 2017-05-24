أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إعدام ٤٠٠ كيلو أسماك فاسدة قبل ترويجها بأسواق البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعدام أسماك فاسدة (1)إعدام أسماك فاسدة (1)

إعدام أسماك فاسدةإعدام أسماك فاسدة

إعدام أسماك فاسدة (6)إعدام أسماك فاسدة (6)

إعدام أسماك فاسدة (7)إعدام أسماك فاسدة (7)

إعدام أسماك فاسدة (8)إعدام أسماك فاسدة (8)

إعدام أسماك فاسدة (9)إعدام أسماك فاسدة (9)

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت لجنة شؤون البيئة والإدارة الصحية بمركز إدكو في البحيرة، اليوم الأربعاء، 400 كيلو سمك بوري نافق، قبل ترويجها في شهر رمضان.

تم إعدام الأسماك المضبوطة بمعرفة اللجنة، وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات لتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من معروضاتهم، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا