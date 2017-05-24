بالصور.. إعدام ٤٠٠ كيلو أسماك فاسدة قبل ترويجها بأسواق البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

ضبطت لجنة شؤون البيئة والإدارة الصحية بمركز إدكو في البحيرة، اليوم الأربعاء، 400 كيلو سمك بوري نافق، قبل ترويجها في شهر رمضان.

تم إعدام الأسماك المضبوطة بمعرفة اللجنة، وصرح الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتكثيف الحملات لتشديد الرقابة على الباعة الجائلين، والتأكد من معروضاتهم، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.