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41 منفذًا لبيع اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالفيوم

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مصراوي Masrawy

توفير منافذ السلع المخفضة بالفيوم (1)توفير منافذ السلع المخفضة بالفيوم (1)

توفير منافذ السلع المخفضة بالفيوم (2)توفير منافذ السلع المخفضة بالفيوم (2)

الفيوم - حسين فتحي:

أكد الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، أنه جرى توفير عدد 30 منفذًا لبيع اللحوم السودانية بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وكذلك الدفع بعدد 8 سيارات تابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ببيع اللحوم المجمدة والدواجن والزيت والسلع الغذائية، وكذلك 9 سيارات أخرى محمّلة باللحوم المجمدة والدواجن والكبدة بشكل يومي على مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار المحافظ، إلى إنشاء معرضين للسلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة بجوار نادي الشبان المسلمين وجامع ناصر، وكذا 11 منفذًا، منها 5 فروع بالبندر، و6 فروع بمراكز المدينة، توزع السلع التموينية والخبز البلدي المدعم والسلع الغذائية واللحوم السودانية والبرازيلية المجمدة والدواجن المجمدة.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ افتتاح 11 شادرًا أمام فروع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية لبيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى التنسيق مع إدارة البحوث والاستثمار بوزارة الداخلية لفتح عدد 5 منافذ "أمان" بالوحدات المحلية والقرى الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى عدد 15 منفذًا آخر بدائرة المحافظة لبيع اللحوم المجمدة والسلع الغذائية.

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