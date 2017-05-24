3 يونيو.. المنتخب يبدأ معسكره استعدادًا لمواجهة تونس

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أعلن المهندس إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطني، أن المنتخب سيدخل معسكرًا مغلقًا اعتبارًا من يوم 3 يونيو المقبل، في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لموجاهة تونس المقرر لها 11 يونيو، في الساعة الحادية عشر مساء باستاد رادس بتونس العاصمة، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2019.

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ومن المقرر أن يعقد هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب مؤتمرًا صحفيًا يوم 3 يونيو في الساعة الثانية ظهرًا بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، قبل التوجه للإسكندرية، ويستمر المعسكر حتى يوم 9 يونيو موعد السفر إلى تونس.