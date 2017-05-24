اليوم.. 3 مواجهات نارية في الدوري

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تفتتح اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، بإقامة 3 مباريات نارية يلتقى فيها طنطا مع المقاولون العرب، وطلائع الجيش مع النصر للتعدين، وأخيرًا الإنتاج الحربي مع الشرقية.

ويحتضن استاد طنطا الرياضي لقاء طنطا أمام المقاولون العرب، المقام في تمام الساعة الـ3.45 عصرًا، بقيادة تحكيمية للحكم سمير عثمان، ويعاونه ضياء السكران وأحمد صلاح، فيما سيكون محمد البدري حكماً رابعًا.

وتعد هذه المواجهة حاسمة لأبناء السيد البدوي بقيادة مديره الفني خالد عيد، بعد التعادل مع الطلائع في الجولة الماضية بهدف لكل فريق وهي نفس النتيجة التي حققها ذئاب الجبل بقيادة محمد عودة، أمام الدراويش.

ويحتل طنطا المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة فاز في 6 مباريات وتعادل في 8 وخسر 15 مواجهة، وسجل لاعبيه 17 هدفًا واستقبلت شباكه 33 هدفًا بينما يحتل المقاولون المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 وخسر 12 لقاء وسجل مهاجمي ذئاب الجبل 29 هدفًا وسكنت شباكهم 37 هدفًا.

كما يستضيف ستاد جهاز الرياضة العسكري مواجهة طلائع الجيش مع النصر للتعدين، المقر لها الساعة الـ6 مساءً، بقيادة تحكيمية للحكم محمد الصباحي، ويعاونه وائل مصطفى وإسلام أبو العز، فيما سيكون ياسر عبد الحق حكمًا رابعًا.

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ويدخل الفريقان اللقاء بطموحات مختلفة حيث خسر النصر من نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية دون رد أحبطت معنويات لاعبيه فى الهروب من قاع الجدول بينما تعادل الطلائع مع طنطا.

ويحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 39 نقطة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى 9 وخسر 10 وسجل لاعبوه 32 هدفا وسكنت شباكه 37 هدفا بينما يحتل التعدين المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 7 وخسر 19 مباراة وسجل لاعبوه 22 هدفا وسكنت شباكهم 57 هدفا.

وفي الثامنة مساءً تختتم مواجهات اليوم بلقاء الإنتاج الحربي والشرقية باستاد السلام، بقيادة تحكيمية للحكم إبراهيم نور الدين ويعاونه أحمد الفار ومحمود عبد السميع، بينما سيكون عماد حمدي حكمًا رابعًا.

ويدخل الفريقان المواجهة بروح معنوية مرتفعة للغاية لاسيما بعد أن نجح أحفاد عرابي في التعادل مع الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف لكل فريق واستطاعت العجلات الحربية خطف ثلاثة نقاط غالية من أنياب النصر للتعدين بالفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 وسجل لاعبوه 31 هدفًا وسكنت شباكه 36 هدفًا بينما يقبع الشرقية فى المركز الأخير برصيد 20 نقطة فاز فى 5 وتعادل فى مثلها بينما خسر 19 مباراة وسجل لاعبوه 20 هدفًا واستقبلت شباكهم 42 هدفًا.