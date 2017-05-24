التعليم تناقش تفعيل دليل الصحة العقلية لطلاب المدارس

كتبت- ياسمين محمد:

شاركت الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية والصحية، بوزارة التربية والتعليم، في فعاليات الأسبوع الوطني الثالث للتنمية المستدامة بجامعة الدول العربية، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، تزامنًا مع الأسبوع العربي للتنمية المستدامة برعاية رئيس الجمهورية.

وقال الدكتور أكرم حسن محمد مدير عام الإدارة العامة للتربية اليبئية والسكانية والصحية، خلال بيان اليوم الأربعاء، إنه تم مناقشة مقترح إنشاء منتديات وطنية للتنمية المستدامة في جميع الدول العربية، بحضور ممثلين عن بعض الدول العربية منها: المغرب، لبنان، السودان، والبحرين.

وأضاف أنه تم التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، في ورشة عمل للتوعية بدليل الصحة العقلية المدرسية، وكان هدف ورشة العمل هو التعريف بدليل الصحة العقلية المدرسية من أجل تفعيله، وخاصة في المرحلة الابتدائية، والذى تضمن تعريفًا بمراحل النمو العقلى، وأهم الخصائص العقلية، والجسمانية لكل مرحلة، وآليات تعزيز الصحة النفسية لطلاب المدارس، وذلك استجابة للدراسات العلمية التى أوضحت أن الصحة العقلية والنفسية للطلاب تؤثر تأثيرا كبيرا في تحصيلهم الأكاديمى، ومشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة التعليمية، والتى تعد عامل رئيسى في جودة العملية التعليمية .

وأوضح أن ورشة العمل تضمنت عدة لقاءات حول البيئة المدرسية المُعززة للصحة العقلية، وأهم مراحل النمو العقلى، ومتطلبات كل مرحلة، وبعض حالات الاضطراب النفسى، والعقلى مثل الاكتئاب، والتوحد، والتنمر، وفرط الحركة، ونقص الانتباه، والذهان، والإدمان، والانتحار، وأهم المظاهر السلوكية لكل حالة، وكيفية التعامل معها .