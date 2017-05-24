أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- شاب يتقدم للزواج من ممرضة بوضع خاتم داخل جرحه

Google+ Print
بالفيديو- شاب يتقدم للزواج من ممرضة بوضع خاتم داخل جرحه بالفيديو- شاب يتقدم للزواج من ممرضة بوضع خاتم داخل جرحه

مصراوي Masrawy

.. شاب يضع خاتم الزواج بجرح أصيب به ليتقدم

كتبت- هاجر حاتم:

أصبحت "تقاليع" التقدم للزواج غريبة ومختلفة، بعضها وصل إلى وضع خاتم الزواج داخل جرح في بطنه، كنوع من التعبير عن الحب لحبيبته.

قام شاب روسي يدعى "لوثاريو" بوضع خاتم الزواج في الجرح الخاص به بعد إصابته في بطنه لسبب غير معروف، وذلك ليتقدم لحبيبته الممرضة، حيث اتفق مع طبيب بالمستشفى بوضع الخاتم ليفاجيء حبيبته، ليوافق الطبيب وينفذا الخطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطلب "لوثاريو" من حبيبته أن تقوم بتنظيف الجرح، لتسحب خاتم الزواج من بطنه، وتبكي من الفرحة.

حاز الفيديو على الكثير من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات من نوعية الإعجاب بتلك الفكرة الرومانسية، والبعض الآخر رآها مبالغة من الشاب.

#الكلمات المتعلقة

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

بالفيديو- عمرو أديب: القرضاوي هاجم حكومة قطر لأول مرة بعد "تصريحات تميم"

بالفيديو || تفجير برج سكني على النيل مكون من "11" طابق بمدينة بنها

بالفيديو || تفجير برج سكني على النيل مكون من "11" طابق بمدينة بنها

بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي

بالفيديو || ترامب في حالة سكر باجتماع رسمي

بالفيديو.. اعترافات متهم في هجوم مدينة نصر

بالفيديو.. اعترافات متهم في هجوم مدينة نصر