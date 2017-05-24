بالفيديو- شاب يتقدم للزواج من ممرضة بوضع خاتم داخل جرحه

كتبت- هاجر حاتم:

أصبحت "تقاليع" التقدم للزواج غريبة ومختلفة، بعضها وصل إلى وضع خاتم الزواج داخل جرح في بطنه، كنوع من التعبير عن الحب لحبيبته.

قام شاب روسي يدعى "لوثاريو" بوضع خاتم الزواج في الجرح الخاص به بعد إصابته في بطنه لسبب غير معروف، وذلك ليتقدم لحبيبته الممرضة، حيث اتفق مع طبيب بالمستشفى بوضع الخاتم ليفاجيء حبيبته، ليوافق الطبيب وينفذا الخطة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وطلب "لوثاريو" من حبيبته أن تقوم بتنظيف الجرح، لتسحب خاتم الزواج من بطنه، وتبكي من الفرحة.

حاز الفيديو على الكثير من المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت التعليقات من نوعية الإعجاب بتلك الفكرة الرومانسية، والبعض الآخر رآها مبالغة من الشاب.