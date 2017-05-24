أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

العدل تصدر قرارًا بنقل مقر نيابة ببا الجزئية ببني سويف

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كتب- عمرو علي:
أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 4385 لسنة 2017، والخاص بنقل محكمة بيا الجزئية، ومأمورية بيا الكلية التابعتين لمحكمة بني سويف الابتدائية.

كما نص القرار على نقل مقر نيابة بيا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية الى المقر الكائن بمدرسة الواضح ابو جبل الاعدادية، شارع بورسعيد، بندر بيا، محافظة بنى سويف اعتبارا من 8 يوليو 2017 بدلا من المقر الحالي.

المادة الثانية
على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2017.

12

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية"

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا

إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا