العدل تصدر قرارًا بنقل مقر نيابة ببا الجزئية ببني سويف

مصراوي Masrawy

كتب- عمرو علي:

أصدرت وزارة العدل، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، القرار رقم 4385 لسنة 2017، والخاص بنقل محكمة بيا الجزئية، ومأمورية بيا الكلية التابعتين لمحكمة بني سويف الابتدائية.

كما نص القرار على نقل مقر نيابة بيا الجزئية التابعة لنيابة بنى سويف الكلية الى المقر الكائن بمدرسة الواضح ابو جبل الاعدادية، شارع بورسعيد، بندر بيا، محافظة بنى سويف اعتبارا من 8 يوليو 2017 بدلا من المقر الحالي.

المادة الثانية

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من يوم السبت الموافق 8 يوليو 2017.