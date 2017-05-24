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بالصور.. استرداد 88 فدانًا من أراضي الدولة بسوهاج

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سوهاج – عمار عبد الواحد:

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء: "إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما قامت بإزالة واسترداد 88 فدانًا من أراضي أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع قوات الأمن".

وأضاف المحافظ أن الأرض التي جرى استردادها مخصصة لإنشاء مزرعة للصرف الصحي بنزلة عمارة بطهطا، والمسلمة لهيئة الصرف الصحي بطما.

وأشاد المحافظ، بجهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والأجهزة المعنية بالمتابعة المستمرة، والتصدي للتعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

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