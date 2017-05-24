أخبار عاجلة

مساء dmc - آخر عمليات النصب العقاري اللي قامت بيها شركة "اسيتس" من خلال "مشروع سواني" -
ضبط 5 طن و500 كيلو بلح "مجهولة المصدر" في المنوفية -
بالصور.. ضبط 12 متسولا بالأماكن السياحية في بورسعيد -
محافظ الإسماعيلية يستقبل مسؤولًا بـ"المالية" -
إزالة 580 حالة تعدي على أراضي الدولة في قنا -
الشرطة البريطانية تتوقف عن تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة -
إطلاق سراح امرأة تم القبض عليها على خلفية هجوم مانشستر -
عدوى المسالك البولية تهاجم النساء في حمامات السباحة -
الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 25 مايو 2017 -
غدا.. دار الإفتاء تنظم احتفالا رسميا لاستطلاع هلال رمضان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال رئيس غينيا

Google+ Print
فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال رئيس غينيا فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال رئيس غينيا

مصراوي Masrawy

رئيس غينيا بيساو جوزى ماريو

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، استراحة رئاسة الجمهورية، استعدادًا لوصول رئيس غينيا بيساو جوزى ماريو، الذي يصل القاهرة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح ؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات.

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

السيسي يوافق على قرض بقيمة 40 مليون دولار لزيادة دخل الفقراء

مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

مرشح رئاسي محتمل: أؤيد المصالحة مع الإخوان.. والسيسي «ربنا اختاره»

نشرة مصراوي: ردّ السيسي على البشير..وتحذير السفارة الأمريكية.. وحجب مواقع قطرية وإخوانية

نشرة مصراوي: ردّ السيسي على البشير..وتحذير السفارة الأمريكية.. وحجب مواقع قطرية وإخوانية

مساء dmc - الرئيس السيسي: ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف وسياسات مصر ثابتة

مساء dmc - الرئيس السيسي: ندير سياسة شريفة في زمن عز فيه الشرف وسياسات مصر ثابتة