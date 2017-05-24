فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لاستقبال رئيس غينيا

كتب - طه عبيد:

فتحت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، استراحة رئاسة الجمهورية، استعدادًا لوصول رئيس غينيا بيساو جوزى ماريو، الذي يصل القاهرة في زيارة يلتقي خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث سبل دعم التعاون المشترك بين البلدين في شتي المجالات.

وانتظمت الخدمات الأمنية في الطرق المؤدية من وإلى المطار، كما مشط خبراء المفرقعات محيط الصالة الرئاسية، بالكلاب البوليسية وأجهزة الكشف عن المفرقعات، وسط تشديدات أمنية مكثفة.​