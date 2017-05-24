خلال شهر رمضان.. وعاظ الأزهر في «المترو»

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وقع مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، بروتوكول تعاون مع هيئة مترو الأنفاق لتقديم برامج دعوية من خلال إذاعة المترو بشكل يومي؛ ويلقيها وعاظ الأزهر.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا البروتوكول يأتي استكمالا لخطة المجمع للوصول إلى المواطنين في أماكن تواجدهم المختلفة، وطرح المفاهيم الصحيحة للإسلام والتركيز على التربية الدينية والجانب الأخلاقي في حياتهم.

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أضاف الأمين العام، في بيان له، أن البرنامج الدعوي تبدأ فعالياته مع أول يوم رمضان ويُعرض بشكل يومي في قطارات الخط الثاني للمترو لوجود الإذاعة المركزية به، في حين أن الخط الأول يقوم الوعاظ باللقاء المباشر مع المواطنين في المحطات نفسها وقبل ركوب المترو.