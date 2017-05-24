الإسكان: تغلبنا على أزمة محطات المياه المتوقفة منذ سنوات

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أعلنت وزارة الإسكان، اليوم الأربعاء، في بيان لها، أنها تمكنت في الأعوام الثلاثة الماضية، من حل معظم مشكلات توصيل خدمة مياه الشرب لجميع مناطق الجمهورية، واختراق وحل معوقات تنفيذ المشروعات العملاقة، والتى كانت تشبه "الألغاز"، حيث توقفت لسنوات عديدة، وكان لها تأثير بالغ على حياة المواطن اليومية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان: "إن الوزارة واجهت العديد من التحديات منذ عام 2014 في إعادة تنظيم وتخطيط إمداد القاهرة الكبرى بخدمة مياه الشرب، وخلال الأعوام الثلاثة الماضية استطاعت الوزارة وضع خطط زمنية مضغوطة لسرعة الانتهاء من تنفيذ العديد من مشروعات مياه الشرب العملاقة".

وأضاف: "على رأس تلك المشروعات، محطة مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان بطاقة 600 ألف م3/يوم والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس، لخدمة 3 ملايين نسمة بمدن: العاشر من رمضان وبدر والشروق وخليج السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مياه القاهرة الجديدة، والذى دخل الخدمة منذ أسابيع، ومرحلته الأولى تبلغ طاقتها الإنتاجية 500 ألف م3 يوميا، بعد تأخر تنفيذها لنحو 10 سنوات، ومحطة مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر، بطاقة 400 الف م3/يوم كمرحلة اولى، والتي دخلت الخدمة بداية عام 2016 لخدمة 2 مليون نسمة بمناطق توسعات مدينة 6 أكتوبر، ومناطق وسط الجيزة، التي كانت تعاني من نقص حاد في خدمة مياه الشرب".

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مشروعات وزارة الإسكان الثلاث واجهت تحديات عديدة، تسببت فى توقف تلك المشروعات لأعوام، وكان أبرزها بالنسبة لمشروع المأخذ والروافع والخطوط الناقلة للمياه العكرة لمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة العاشر من رمضان، والذي بدأ العمل به عام 2008 ثم توقف لمدة أربعة أعوام، إنهاء تنفيذ الخطوط الناقلة والتي كان على مسارها العديد من التعديات على مسار الخطوط التي يبلغ قطرها 2500 مم لنقل 1,2 مليون م3/يوم من المأخذ على ترعة الاسماعيلية، وحتى محطة المياه بمدينة العاشر من رمضان لمسافة 18 كم، وتوفير مصادر تغذية بالكهرباء لمكونات المشروع، وتحويل بعض الطرق السريعة المهمة، وتنفيذ أعمال صناعية وعدايات تحت بعض الطرق والترع والمصارف.

ومن جانبه قال المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والإسكندرية: "كان الاحتياج العاجل لدخول المحطة لخدمة مواطني المدن الجديدة (العاشر من رمضان، بدر، الشروق، خليج السويس) هو الدافع الأكبر للوزارة لتذليل جميع العقبات أمام المشروع، وقد تم إمداد المشروع القومي " العاصمة الإدارية الجديدة " بخط لنقل مياه الشرب من محطة العاشر من رمضان بطول 35 كم وطاقة 120 م3/يوم لسرعة الانتهاء من الإنشاءات بها، والذي بلغت تكلفته نحو 600 مليون جنيه".