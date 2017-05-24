مانشستر يونايتد يتسلح بـ«ملك النهائيات» في ستوكهولم

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يتطلع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، في استكمال سجله الرائع مع النهائيات، حينما يواجه أياكس أمستردام الهولندي، اليوم الأربعاء، بملعب الصداقة في العاصمة السويدية ستوكهولم، نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج".

الـ"سبيشيال وان" البالغ من العمر (54 عامًا)، خاض 12 مباراة نهائية منذ عام 2003، عندما كان يتولى القيادة الفنية لأندية بورتو البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد الإسباني، وتمكن مورينيو من الفوز في 10 من الـ 12 نهائي.

ويمتلك البرتغالي 23 لقبًا مع الأندية التي أشرف على قيادتها، من بينهم 8 ألقاب في الدوريات (1 دوري إسباني و3 دوري إنجليزي ممتاز "بريميرليج" و2 دوري إيطالي و2 دوري برتغالي)، ولقبين لدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وكأس الإتحاد الأوروبي.

ومع نجاح كامل في إنجلترا على مستوى النهائيات بلغ 100%، سنلقي نظره فيما يلي على جميع نهائيات مورينيو مع جميع الفرق، بعد تمكنه من الفوز في 10 من الـ 12 نهائي، بنسبة نجاح بلغت 83%.

1- نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2002-03، فاز مع بورتو (3-2) أمام سيلتك.

2- نهائي كأس البرتغال في موسم 2002-03، فاز مع بورتو (1-0) أمام نادي يو دي ليريا.

3- نهائي كأس البرتغال في موسم 2003-04، خسر مع بورتو (1-2) أمام بنفيكا.

4- نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2003-04، فاز مع بورتو (3-0) أمام موناكو الفرنسي.

5- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2004-05، فاز مع تشيلسي (3-2) أمام ليفربول.

6- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2006-07 فاز مع تشيلسي (2-1) أمام آرسنال.

7- نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في موسم 2006-07، فاز مع تشيلسي (1-0) أمام مانشستر يونايتد.

8- نهائي كأس إيطاليا في موسم 2009-10، فاز مع إنتر ميلان (1-0) أمام روما.

9- نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-10، فاز مع إنتر ميلان (2-0) أمام بايرن ميونخ الألماني.

10- كأس ملك إسبانيا في موسم 2010-11، فاز مع ريال مدريد (1-0) أمام برشلونة.

11- كأس ملك إسبانيا في موسم 2012-13، خسر مع ريال مدريد (1-2) أمام أتلتيكو مدريد.

12- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2014-15، فاز مع تشيلسي (2-0) أمام توتنهام هوتسبير.

13- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2016-17، فاز مع مانشستر يونايتد (3-2) أمام ساوثهامتون.

مورينيو لا يخسر في الـ90

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لم يخسر المدرب البرتغالي نهائي في الوقت الأصلي، حيث أن الخسارتين التي تلقاهما جاءتا في الوقت الإضافي، الأولى الهزيمة من بنفيكا في كأس البرتغال عام 2003، ومؤخرًا الهزيمة في كأس ملك إسبانيا من الروخي بلانكوس في عام 2013، وفي المجموع، ذهب مورينيو إلى ستة من نهائياته الـ 12 إلى الوقت الإضافي، خسر اثنين وتمكن من الفوز في الأربع نهائيات الأخرى.

نجاح أوروبي

فاز مورينيو بثلاثة ألقاب قارية، من بينهم اثنان دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه لم ينجح من نيل هذا اللقب مع تشيلسي أو ريال مدريد، إلا أنه يفتخر بسجل مثالي في النهائيات الأوروبية.

- نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2002-03، فاز مع بورتو (3-2) أمام سيلتك.

- نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2003-04، فاز مع بورتو (3-0) أمام موناكو الفرنسي.

- نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2009-10، فاز مع إنتر ميلان (2-0) أمام بايرن ميونخ الألماني.

النهائيات ليست للعب ولكن للفوز

يرفع مورينيو دائمًا شعار "النهائيات ليست للعب ولكن للفوز"، فالمدرب البرتغالي خلال الـ 12 مباراة النهائية، خرج بشباكه نظيفة "كلين شيت"، في 7 نهائيات، في نهج دفاعي يعتمد عليه سبيشيال وان، وفي النهاية يأتي بثماره، في المقابل في الـ 5 نهائيات الأخرى استقبلت شباكه 9 أهداف فقط.

بالإضافة إلى النهائيات الست التي ذهبت إلى الوقت الإضافي، إلا أن فاز في أربع نهائيات بنتيجة 1-0، وهو أسلوب يجسد نظرة مورينيو في الكثير من المباريات الكبيرة، استنادا لاعتماده على الأسلوب الدفاعي والصبر في الهجوم.

سجل مثالي في إنجلترا

يمتلك المدرب البرتغالي سجل مثالي في إنجلترا، حيث أنه خاض أربع نهائيات، نجح في الفوز بالأربعة، وكانت أول بطولة إنجليزية لمورينيو في عام 2005، مع الفوز في الدقيقة 112 من الشوط الرابع عن طريق الصربي ماتيا كيزمان، وكرر ذلك الفوز أمام أرسنال في 2007 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، وأمام مانشستر يونايتد بعدها بثلاثة أشهر في نفس العام في كأس الإتحاد، وأخيرًا في 2015 أما توتنهام في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2004-05، فاز مع تشيلسي (3-2) أمام ليفربول.

- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2006-07 فاز مع تشيلسي (2-1) أمام آرسنال.

- نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي في موسم 2006-07، فاز مع تشيلسي (1-0) أمام مانشستر يونايتد.

- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2014-15، فاز مع تشيلسي (2-0) أمام توتنهام هوتسبير.

- نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية في موسم 2016-17، فاز مع مانشستر يونايتد (3-2) أمام ساوثهامتون.