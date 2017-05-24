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ميلان يدخل سباق الحصول على خدمات موراتا

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ميلان يدخل سباق الحصول على خدمات موراتا ميلان يدخل سباق الحصول على خدمات موراتا

التحرير

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إلى رغبة نادي ميلان في شراء المهاجم الإسباني ألفارو موراتا، من صفوف ريال مدريد، وذلك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل بسبب قلة مشاركته مع الفريق الملكي هذا الموسم.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مالك ميلان الجديد لي يونج هونج، يرغب بقوة في الحصول على موراتا لقيادة الفريق في الدوري الأوروبي الموسم المقبل، وإعادة أمجاد ميلان الأوروبية من جديد.

وأكدت "ماركا" على ترحيب الريال برحيل موراتا مقابل الحصول على 60 مليون يورو، كما لا يعارض اللاعب نفسه فكرة الرحيل إلى ميلان كي يكون اللاعب الأهم في تشكيل الروسونيري.

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وتأتي رغبة ميلان في شراء موراتا، في الوقت الذي يرغب فيه مانشستر يونايتد وتشيلسي في الحصول على خدمات المهاجم الإسباني، ولكن خبرة اللاعب السابقة في الدوري الإيطالي عندما كان لاعبا في يوفنتوس قد تعزز من حظوظ ميلان في الحصول على خدماته.

يذكر أن موراتا سجل 20 هدفًا في 42 مباراة خاضها مع ريال مدريد، هذا الموسم في جميع المسابقات، ولكن ذلك لم يكن كافيا لحجز مكان أساسي في تشكيل زين الدين زيدان.

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التحرير

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