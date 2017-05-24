بعد 6 شهور زواج.. مهندسة ديكور تطلب خلع زوجها الطبيب لسبب عجيب.. تعرف على التفاصيل

شيماء مصطفى

دعوى عجيبة أقامتها مهندسة ديكور تدعى أميرة، أمام محكمة التجمع الخامس، تطالب فيها بالخلع من زوجها إيهاب، الذي يعمل طبيب أطفال، لأنه يخلع شراباته ويلقي بها في كل مكان داخل الشقة.

تزوّجت أميرة، 32 عامًا، من إيهاب، 37 عامًا، منذ أشهر، ووفّر لها مستوى عالٍ من المعيشة، وكان زوجًا صالحًا في كل شيء، ما عدا شيء واحد، وهو أنه غير منظم في خلع شرباته، حيث يلقي بها في كل غرف الشقة، حسب الدعوى التي أقامتها الزوجة وتحمل رقم 272 لسنة 2016.

تقول أميرة “لفت نظر جوزي أكثر من مرة علشان بيحط شرباته في مكان واحد، لكنه ماسمعش كلامي واستفزني”، فتركت مهندسة الديكور بيت الزوجية غاضبة وذهبت لبيت أسرتها أكثر من مرة، ولم تفلح محاولات الزوج في إصلاح الأمر حتى بتعهده بالتزام النظام.

“لم يلتزم بوعده، ويكرر عادته السيئة، ما يثير غضبي أكثر” تضيف أميرة لمصراوي، و”أخشى أن يتبع أولادنا في المستقبل نفس أسلوب والدهم، وهي عادة سيئة”.

“عندما شكوت لوالدة زوجي عن عدم نظام إيهاب، أجابتني بأن هذه مشكلة لا تستحق الغضب أو ترك منزل الزوجية” وتقول أميرة أن حماتها أجابتها “الست لازم تكون خدّامة لجوزها”، لتقاطعها الزوجة “أنا مش جارية لسي إيهاب وشراباته”.

كما توضّح الزوجة طالبة الخلع، لمصراوي، أن عادة زوجها السيئة تحرجها كثيرا أثناء الزيارات المفاجئة لبعض الضيوف “بجري ألم الشرابات من كل حتة”، لذلك قررت إقامة دعوة خلع للضرر بعد 6 شهور من الزواج، وتركت له المنزل، وما زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.

المصدر : مصرفايف