شيماء مصطفى

خلطة لتبيض الوجه من اول استعمال

المكونات :

1. 1 ملعقة من الحليب السائل .

2. 1 ملعقة من حليب البودرة .

3. 2 ملعقة من ماء الورد .

طريقة تحضير الخلطة :

1. نبدأ بمزج كلاً من الحليب السّائل والبودرة وماء الورد ونخلطها معاً بشكل جيّد .

2. نأخذ قطنة ونضعها بالمزيج لندهن الوجه بها .

3. نضع القطنة على الوجه بشكل كامل مع التأكّد من إيصال المزيج لجميع أنحاء الوجه والرقبة .

4. نستعمل هذه الخلطة كل صباح ومساء .

5. نبقيها لمدّة 10 دقائق ثم نغسل البشرة بشكل جيّد .

6. بعد غسل البشرة نقوم بتدليكها بقطعة صغيرة من الثّلج وذلك لتسكير المسامات .

خلطات اضافية مقدمة من مجلة رجيم :

خلطة الخيار:

بكلّ بساطة، قومي بهرس مقدار حبّة واحدة م الخيار بشكل تام، وأضيفي إلى الهريس 3 ملاعق كبيرة من ماء الورد كما المقدار نفسه من الغليسرين. بعد خلط المكوّنات جيّداً، طبّقيها على بشرتكِ مساءاً، وإنتظري حتّى صباح اليوم التالي لإزالتها بالماء البارد وتجفيف وجهكِ من خلال تربيت المنشفة. النتيجة ستكون أفضل مّما تتوقّعين، وذلك من الإستعمال الأوّل.

خلطة الطماطم:

تشتهر الطماطم بخصائصها المفتّحة للبشرة، فإستفيدي منها للحدّ الأقصى مع الخلطة التالية؛ قومي بهرس حبّة متوسّطة الحجم من الطماطم، وإضافة 3 ملاعق صغيرة من عصير الليمون الحامض. طبّقي هذا الخليط على وجهكِ لمدّة 30 دقية وذلك يومياً قبل كلّ إستحمام، لتلحظي أنّ بشرتكِ أصبحت أكثر بياضاً ونعومة بعيداً عن الخلايا الميتة وذلك منذ اليوم الأوّل.

وصفة الموز:

قد تتفاجئين بمدى بساطة هذه الوصفة، ولكن تطبيق بعض الموز المهروس على بشرتكِ يومياً لمدّة 30 دقيقة سيمنحكِ البشرة النضرة والفاتحة التي تحلمين بها، وذلك في أقرب وقت ممكن.

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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