بالصور.. حملة مكبرة لإزالة التعديات بحي المناخ في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت قوات الجيش الثاني الميداني بالتنسيق مع مديرية أمن محافظة بورسعيد، حملة مكبرة، اليوم الأربعاء، لإزالة التعديات على أملاك الدولة في حي المناخ.

أزالت الحملة كافة العشش التى تم بناؤها بشكل عشوائي بمنطقتي الأمين وناصر نطاق حي المناخ، وتسكين المستحقين من أصحاب تلك العشش بمشروع الـ18 عمارة بنطاق حي الضواحي، إضافة لإزالة التعديات خلف قصر الثقافة.

شارك في الحملة اللواء محمد عبد العزيز، حكمدار بورسعيد، واللواء جمال غزالي، مساعد مدير الأمن العام، والعميد سعيد شكري، مدير مباحث المديرية، والعميد أشرف يونس، مأمور قسم المناخ، بدعم من قوات فرق الأمن والمرافق.