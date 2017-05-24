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بالصور.. إطلاق اسم ضابط شرطة شهيد على مدرسة بالإسكندرية

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إطلاق اسم ضابط شرطة شهيد على مدرسةإطلاق اسم ضابط شرطة شهيد على مدرسة

الإسكندرية – محمد عامر:
شارك اللواء أركان حرب محمد لطفي، قائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية، في إطلاق اسم الشهيد النقيب عمرو إبراهيم محمد على مدرسة البستان التابعة لإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وذلك بحضور أسرة الشهيد.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وافق على إطلاق أسماء عدد من شهداء القوات المسلحة والشرطة على مدارس وشوارع وميادين بمختلف أحياء المدينة.

من جانبها، قالت آمال عبد الظاهر، مدير إدارة شرق الإسكندرية التعليمة، في تصريح لها، اليوم الأربعاء: "إن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه وتقديرًا لتضحيته في الدفاع عن الوطن".

يُذكر أن الشهيد عمرو إبراهيم محمد، تخرج في الكلية الفنية العسكرية بسلاح المهندسين العسكريين عام 2015، واستُشهد في مايو 2016 عندما كان مكلفًا ضمن مجموعة لإنشاء كمين تفتيش بمنطقة الفاصل بالشيخ زويد بشمال سيناء، بعد استهداف الإرهابيين الكمين بعبوة ناسفة.

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