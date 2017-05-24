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هذه الطريقة الأسهل لتنظيف عدسات النظارة

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هذه الطريقة الأسهل لتنظيف عدسات النظارة هذه الطريقة الأسهل لتنظيف عدسات النظارة

مصراوي Masrawy

هذه الطريقة الأسهل لتنظيف عدسات النظارة

مصراوي -

يواجه أصحاب النظارات الطبية مشكلة في تنظيف عدساتها، والتي تتسخ على مدار اليوم بفعل الأتربة وعوامل الجو، حيث يكتفي البعض بتنظيفها بالمناديل الأمر الذي قد يؤدي لتجريحها.

ونقدم لكم خطوات بسيطة تمكنكم من تنظيف زجاج النظارة جيدا، وتقليل اتساخه والمحافظة عليه من الخدوش:

ـ ضع النظارة تحت الماء الجاري حتى تكون العدسات مبتلة من الجهتين، بعد ذلك ضع القليل من الصابون أو سائل غسيل اليدين على الأصابع وتدليك زجاج النظارة من الجهتين برفق جيدا، ثم غسله بعد ذلك بالماء جيدا حتّى لا يبقى عليه أَي آثار للصابون أو سائل اليد.

ـ الخطوة الأخيرة هي الأهم والتي ستقلل عدد مرات اتساخ زجاج النظارة، وذلك عن طريق استخدام قطنة ممزوجة بالخل الأبيض مع الماء وتمريرها على عدسات نظارتكم من الجهتين، ثم بعد ذلك تجفيف العدسات بواسطة فوطة ناعمة ستزول رائحة الخل الأبيض في ثوانٍ، ولكن ستكون العدسات لامعة كالجديدة.

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مصراوي Masrawy

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