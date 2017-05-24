ماذا يحدث فى جسمك اذا قمت بالاستحمام بسائل بريل لتنظيف الصحون!! صادم جدا

شيماء مصطفى

اولا وقبل التعرف على ما الذى سيحدث فى جسمك اذا قمت بالاستحمام باستخدام سائل تنظيف الاطباق بدلا من الشاور العادى او صابون الاستحمام يجب ان تعرف ان :-

1- يتكون جسمك من اكثر من 1000 مليار خلية حية !! وهو رقم كبير جدا

2- خلايا الجلد التى تموت يتم تجديدها كل 19 يوم .

3- عندما تقوم بالاستحمام فان هذه الخلايا تتساقط مع الماء والصابون

4- اذا كان سائل التنظيف او الصابون الذى تستخدمه لتنظيف بشرتك غير جيد لن تسقط كل الخلايا الميتة مما يسبب لك الحبوب والبثور

5- بعض شامبوهات الاستحمام او الشاور تسبب تهيج البشرة خاصة لاصحاب البشرة الحساسة لذلك لا يجب عليك تجريب هذه الطريقة الا اذا كانت بشرتك غير حساسة

6- هذه الطريقة يتم استخدامها مرة واحدة اسبوعيا ولا يفضل تكرارها اكثر من ذلك

ولكن ما هى مكونات سائل تنظيف الاطباق ؟؟

يتكون اى سائل للتنظيف من مواد ثابتة وهى عبارة عن زيوت عطرية ومواد منظفة لازالة الشحوم والوسخ والدهون ومواد جيلاتينية

ما الذى يميز سائل تنظيف الاطباق عن الشاور جيل العادى او صابون الاستحمام العادى ؟؟

ما يميز سائل التنظيف هو ان نسبة المواد التى تقوم بازالة الشحوم كبيرة مقارنة بصابون الاستحمام العادى

ما الذى سيحدث اذا قمت باستخدام سائل التنظيف فى الاستحمام ؟

1- سيبدأ السائل فى ازالة كل الشحوم والاوساخ التى تسببها خلايا الجلد الميتة

2- سيبدا ايضا فى العمل على الوصول لطبقة الجلد الجديدة وتنظيف مسام البشرة جيدا

3-ستشعر ان جلدك اصبح ناعم جدا مع اول استخدام

4- ستصبح بشرتك اكثر بياضا واشراقا وحيوية بسبب ازالة الخلايا الميتة

5- ستتخلص مع الوقت من ظهور اى حبوب فى الجسم او على الوجه

عيوب استخدام هذه الطريقة لتنظيف البشرة والجسم

1- سائل التنظيف قوى جدا على البشرة خاصة اذا كانت البشرة حساسة وللتغلب على هذه المشكلة يمكن تخفيفه بالماء

2- لا تجعل سائل التنظيف يلامس العين او يدخل الى الانف او الاذن

3- لا تصلح هذه الطريقة للاطفال ابدا

4- اذا كنتى من اصحاب البشرة الجافة ستجدى ان بشرتك اصبحت اكثر جفافا وربما تحدث بعض التهيجات فى البشرة

5- حاولى تجنب استخدام السائل مباشرة حول العين لان الجلد حول العين رقيق

المصدر : مجلة رجيم

شبكةعيونالإخبارية

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