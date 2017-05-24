عامل يقتل عشيقته المتزوجة.. وكتاب طفلته الصغيرة يكشف الجريمة

شيماء مصطفى

أقدم سائق” توك توك” على قتل عشيقته بعد افتضاح أمرهما، وقام بدفن الجثة في “مصطبة ترابية” بمنزله، لكن طفلته الصغيرة كشفت الواقعة وفضحت الأمر.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة المطرية باختفاء هناء 36 سنة ربة منزل وأم لـ 3 أطفال في ظروف غامضة، وحسب ما كشف عنه مصدر أمني، فإن القتيلة كانت متزوجة من عامل، ولديها 3 أبناء منه، وكانت على خلافات حادة معه، ونشبت بينهما مشاجرات عديدة بسبب ظروف المعيشة وقسوة الحياة، كما كانت تشتكي لجارها سائق التوك توك الذي كان يستمع إليها ويطالبها بالصبر.

وكشفت التحريات أن المختفية شوهدت آخر مرة تدخل منزل جارها، واختفت بعدها، وهنا دارت الشكوك حول علاقة جارها باختفائها، ولذلك تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث.

تبين لفريق البحث أن الجار، ويدعى محمد 40 سنة سائق توك توك متزوج ولديه 4 أولاد وتبدو عليه في الآونة الأخيرة علامات الارتباك والحيرة، فيما تردد لمصدر سري أمني أن طفلته الصغيرة الطالبة في المرحلة الابتدائية رددت كلمات تفيد أن والدها قتل جارتها هناء الشهيرة بأم سالي.

فريق البحث الأمني ضيق الخناق على سائق التوك توك وبمحاصرته بما توصلت إليه التحريات ومواجهته بابنته الصغيرة اعترف تفصيليا بجريمته البشعة.

السائق قال إن جارته الحسناء ارتبطت معه بقصة حب وعشق، وأنه كان يمارس معها المتعة الحرام في غياب زوجته وزوجها، وفي ليلة الحادث وأثناء ممارستهما للحرام طرقت زوجته باب الشقة، فطلب منها أن تختفي أسفل السرير حتى لا يفتضح أمرهما، ثم طلب من زوجته العودة مرة أخرى للسوق لشراء طعام، وهنا طلب من العشيقة الخروج والعودة لمنزلها، لكنها طلبت استمرار العلاقة، وحدثت بينهما مناوشات، حيث أهانته وجرحت مشاعره واتهمته بالخوف من زوجته، وأنه ليس رجلا، ليثور الدم في عروقه ويجد نفسه في النهاية ممسكا بآلة حادة ومتورطا في جريمة قتل لم تستغرق سوى دقيقتين.

وأضاف الزوج أنه حاول إخفاء الجثة في منزله، وفكر في بناء مصطبة_ترابية ليدفنها فيها، وأثناء قيامه بذلك في غياب زوجته وأبنائه فوجئ بابنته الصغيرة تعود للمنزل بعد أن نسيت أحد كتبها، وعادت لتكتشف جريمته وتخبر والدتها وبعض الجيران بالواقعة وبما شاهدته، ليقوم الجيران على الفور بإبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه.

النيابة واجهت المتهم باعترافاته أمام الأمن فلم ينكرها، وقام بإعادة تمثيل الجريمة مرة أخرى أمام النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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