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الإمارات توجه صفعة قوية لــــ"قطر"

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الإمارات توجه صفعة قوية لــــ"قطر" الإمارات توجه صفعة قوية لــــ"قطر"

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات فى دولة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى الموقع الإلكترونى الجزيرة نت.
 
 
وقالت الهيئة فى التنويه الذى يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التى لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.
 
 
وحجبت الجهات المختصة فى ، اليوم الأربعاء، مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب تصريحات منسوبة لأمير قطر.
 
وجاء فى تصريحات أمير قطر أن بلاده نجحت فى بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران فى وقت واحد، نظرا لما تمثله إيران من ثقل إقليمى وإسلامى لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار فى المنطقة عند التعاون معها، وهو ما تحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة.

 

 

 

المصدر : اليوم السابع

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