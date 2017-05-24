الإمارات توجه صفعة قوية لـ "قطر"

شيماء مصطفى

حظرت هيئة تنظيم الاتصالات فى دولة الإمارات العربية المتحدة الدخول إلى الموقع الإلكترونى الجزيرة نت.

وقالت الهيئة فى التنويه الذى يظهر للمستخدمين من داخل دولة الإمارات، إن محتويات الموقع تم تصنيفها ضمن المحتويات المحظورة التى لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.

وحجبت الجهات المختصة فى السعودية ، اليوم الأربعاء، مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية، وذلك بسبب تصريحات منسوبة لأمير قطر.

وجاء فى تصريحات أمير قطر أن بلاده نجحت فى بناء علاقات قوية مع أمريكا وإيران فى وقت واحد، نظرا لما تمثله إيران من ثقل إقليمى وإسلامى لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، خاصة أنها قوة كبرى تضمن الاستقرا

المصدر : اليوم السابع

شبكةعيونالإخبارية

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