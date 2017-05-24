وزير الرياضة يُكرم نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يشهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، حفل تكريم نور الشربيني، لاعبة الإسكواش بحضور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، وعاصم خليفة، رئيس اتحاد الإسكواش، وعامر حسين رئيس اللجنة الرياضية بسبورتنج، وذلك مساء اليوم الأربعاء بنادي سبورتنج.

وقالت نور الشربيني، في تصريحات صحيفة، إن حضور وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية لتكريمها يحمل رسالة كبيرة بالنسبة لها لأن ذلك يحفزها أكثر لتقديم مستوى أفضل والاستمرار في مشوارها بحثًا عن النجاح ورفع اسم مصر عاليا في كل دول العالم.

شاهد أيضا

وتابعت نور أنها تسعى لمواصلة الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي للإسكواش لأطول فترة ممكنة وتحقيق إنجازات دولية في النصف الثاني من عام 2017، وأكدت أن حلمها حاليًا هو الحفاظ على لقب بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي، والمقرر إقامتها بمانشستر في ديسمبر المقبل.