اليوم.. وزير الرياضة يؤازر سموحة في مشواره الإفريقي

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يشهد خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، مباراة سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثانية لدوري المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار دعم الفرق المصرية في البطولات القارية.

يشار إلى أن سموحة وريكرياتيفو دو ليبولو الأنجولي يلعبان في المجموعة الثالثة إلى جانب أندية زيسكو الزامبي، والهلال الأبيض السوداني.

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يذكر أن لقاء الجولة الأولى أمام زيسكو الزامبي أسفر عن خسارة سموحة (1- 0)، بينما لدى ريكرياتيفو الأنجولي 3 نقاط بعد الفوز على الهلال الأبيض السوداني في أول لقاءاته بالمجموعة.