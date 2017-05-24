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مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد مذهلة جداً لتناول التمر في جسم الإنسان

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مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد مذهلة جداً لتناول التمر في جسم الإنسان مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد مذهلة جداً لتناول التمر في جسم الإنسان

يعتبر التمر من الأطعمة الأساسية التي توجد على مائدة الإفطار، في شهر رمضان، نظراً لطعمه الحلو، كما أنه غني بالكثير من العناصر  الغذائية الضرورية والهامة لجسم  الإنسان، حيث يحتوي على الفيتامينات والمعادن المتنوعة منها الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم والزنك والألياف.

فوائد التمر

  1. يقلل من الكوليسترول السيئ :

يعمل تناول كميات صغيرة ومنتظمة من التمر، على فقدان الوزن الزائد، والحفاظ على مستوى الكوليستول الجيد.

 

2.مصدر غنى بالبروتينات:

يحتوي التمر على كميات كبيرة من البروتين، ليساعد على تقوية عضلات الجسم.

3.يحسن من صحة العظام:

يحسن التمر من صحة  العظام ويمنع حالات الهشاشة، لأنه يحتوي على السيلينيوم والمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم.

4.يقوى الجهاز العصبى:

يقلل من خطر السكتة الدماغية، خصوصا لأنه يحتوي على البوتاسيوم وكميات  قليلة من الصوديوم.

5.يعزز عملية الهضم:

يعمل تناول التمر على تعزيز عملية الهضم، أبرزها الإمساك.

6. يعالج الأنيميا:

يعمل على تنقية الدم، كما يُنصح بتناوله لمن يعاني من نقص الحديد، حيث يحتوي على كميات كبيرة من الحديد.

 

المصدر : مصرفايف

 

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