بالصور.. إزالة 443 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم: "إنه جرى اليوم إزالة التعديات بالزراعة والبناء على الأراضي أملاك الدولة الخاصة بواقع إزالة 48 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 600 فدان، إضافة إلى إزالة 251 حالة تعدٍّ بالبناء على مساحة 34016 متر مربع، موزعة على مراكز الفيوم المختلفة، وكذا إزالة 39 حالة في ولاية الآثار والإصلاح الزراعي على مساحة 38 فدانًا و9 قراريط، وكذلك عدد 105 بمساحة 6987 متر مربع في ولاية الأوقاف والري والآثار".

وأكد محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، على استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والحفاظ على المال العام، مشيرًا إلى أنه لا تهاون في ردع المتعدين، منوهًا بإزالة كافة التعديات وفقًا للخطة الزمنية المحددة.