شاهد| محمود حميدة يخلع بنطلونه لـ رامز تحت الأرض قبل ضربه: «أوعى ياض»

شيماء مصطفى

نشرت قناة MBC، أول إعلان من برنامجها السنوي، للفنان رامز جلال، والذي يحمل هذا العام اسم «رامز تحت الأرض».

ويتضح من الإعلان الأول أن رامز يصطحب الضيوف في سيارة في الصحراء، ويقود السائق برعونة شديدة، تنتهي بوقوع حادث في رمال متحركة اصطناعية، معدة خصيصًا لذلك، وفي أثناء سحب الرمال للضيوف، يظهر لهم ماكيت متحرك على شكل تمساح، وهو ما يصيبهم بالذعر.

وخلال الفيديو ظهر مجموعة من الضيوف منهم نادية الجندي، والهندي شاروخان، وعصام الحضري، ونيللي كريم، وإيناس الدغيدي، والشاب خالد، وسهير رمزي، وفيفي عبده، ووائل كفوري، ورمضان صبحي، وظافر العابدين، وريهام سعيد، وأحمد ماهر، ومحمود حميدة.

وفي نهاية الإعلان يظهر الفنان محمود حميدة، وقد خلع بنطلونه، متجهًا إلى رامز جلال وهو يقول لشخص يمنعه: «أوعي ياض».

المصدر : المصرى لايت

شبكةعيونالإخبارية

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