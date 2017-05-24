بالصور.. استرداد 160 فدانًا في حملة إزالات مكبرة بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

نفذت مديرية أمن أسوان، صباح اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة تحت إشراف اللواء مجدي موسى مدير أمن أسوان، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، بمنطقة وادي النقرة التابعة لمركز نصر النوبة.

ونجحت الحملة، في تنفيذ قرار إزالة صادر من الهيئة المشروعات والتعمير، بإجمالي مساحة 580 فدانًا بوادي النقرة دائرة مركز نصر النوبة، وإزالة التعديات التي كانت عليها، واسترداد عدد 160 فدانًا، بالإضافة إلى إعطاء مهلة لأصحاب 420 فدانًا آخرين لتقنين أوضاعهم بمعرفة هيئة المشروعات والتعمير.