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بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام

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مصراوي Masrawy

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (1)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (1)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (2)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (2)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (3)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (3)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (5)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (5)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (6)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (6)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (7)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (7)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (9)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (9)

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (12)بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام (12)

للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العامللرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام

كتبت- هاجر حاتم:

عاد الشكل الكلاسيكي للموضة الرجالية من جديد، الذي يحافظ على وقار الرجل ويتميز بالعصرية في نفس الوقت، وذلك بظهور القطع "المخططة" طوليًا، والكاروهات. 

أما عن الألوان فظهرت الألوان الحيادية الهادئة مثل البيج والأسود والرمادي والأبيض، وبالنسبة للقميص "الشبابي" فظهرت الأقمشة "المشجرة" بالورود وفروع الشجر، ولكن بألوان هادئة أيضًا.

لهذا نستعرض لك بهذا الألبوم مجموعة من هذه القطع، وفقًا لما ذكره موقع fashionbeans فهل أعجبتك عزيزي الرجل؟

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مصراوي Masrawy

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