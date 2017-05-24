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نايف عبد الله لأمير قطر: إهدأ يا ابن موزة لأن السعودية لو أرسلت فرقة واحدة لسيطرت على دولتك

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نايف عبد الله لأمير قطر: إهدأ يا ابن موزة لأن السعودية لو أرسلت فرقة واحدة لسيطرت على دولتك نايف عبد الله لأمير قطر: إهدأ يا ابن موزة لأن السعودية لو أرسلت فرقة واحدة لسيطرت على دولتك

 

رداً على تصريحات تميم امس وإعلان قطر سحب سفرائها من والسعودية والإمارات ثم تراجعها ، نشر الإعلامي نايف عبد الله الصحفي في جريدة عين تحليل غاضب ورد ناري موجه لأمير قطر تميم جاء فيه :

انزعج ابن "موزة"، فنطق كالحمار، بتصريحاته الغبية المعتادة، مازال يطمح بزعامة العالم العربي ودولته أصغر من مدينة جدة، ستبقى أنت ودولتك وتاريخك صغيراً مجهولاً أمام السعودية..
انزعج المنقلب على والده من قمم الرياض وسطوة السعودية سياسياً وتغيير قواعد اللعبة السياسية، فهذا الحاقد كان يعتقد أن السعودية تعيش أيامها الأخيرة، مجنون هذا المدمن...
وما ضايقه حقيقة احترامنا وحسن استقبالنا لرئيس مصر عبدالفتاح ، وكأنه يحاول التحكم بنا ومعاملته بالتقليل من دولة عظيمة يربطنا بها تااااريخ وروابط دين ودم، فصرح بأن إيران دولة عظيمة وإسلامية، هههههههههه وبنفس الوقت يتحدث عن علاقاته الجيدة مع إسرائيل، عميل وغبي...
اهدأ يا ابن موزه فالسعودية تغض الطرف عنك، ولو أرسلت فرقة واحدة لسيطرتك على دولتك في أقل من ٢٤ ساعة...
اهدأ أيها المدمن...
اهدأ يا دلوع ماما..


ومن ناحية أخرى أعلنت الصحف القطرية في أنباء  لها أن التصريحات مفبركة بعد إختراق حسابات قطرية وهى تصريحات رد عليها محللون خليجيون بانها غير منطقية. 

 

 

المصدر : الموجز

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