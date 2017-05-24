ننشر مواعيد تشغيل قطارات الوجه البحرى خلال شهر رمضان

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قال المهندس مدحت شوشة رئيس هيئة السكك الحديدية، إن الهيئة أجرت تعديلات على مواعيد بعض قطارات خطوط الوجه البحرى فقط مع بداية شهر رمضان سيتم العمل بها بداية من السبت المقبل، على أن يستمر العمل بالتعديلات الجديدة فى مواعيد القطارات حتى يوم 25 يونيو المقبل.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مواعيد خطوط الوجه القبلى ستظل كما هى بجدول التشغيل الطبيعى المعمول بها طوال العام، مشيرًا إلى أن التعديلات تشمل بعض قطارات خطوط القاهرة - الإسكندرية والعكس والقاهرة - بورسعيد والقاهرة - الإسماعيلية لتتناسب مع مواعيد الإفطار فى رمضان، وأنه تم التأكيد على إعلان حالة الطوارئ استعدادًا لشهر رمضان وطوال الشهر الكريم للحرص على انتظام مواعيد القطارات.

وأوضح "شوشة" أن التعديلات تشمل القطار رقم 915 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية، بحيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.20 ويصل الإسكندرية 18.15، والقطار رقم 925 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.00 ويصل الإسكندرية 20.05، والقطار رقم 927 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.10 ويصل الإسكندرية 22.40، والقطار رقم 931 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية يقوم من محطة القاهرة الساعة 20.20 ويصل الإسكندرية 23.25.

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وأشار الى أن التعديلات فى رمضان تشمل القطار رقم 928 مكيف الإسكندرية ـ القاهرة ينطلق من محطة الإسكندرية الساعة 16.00 ويصل القاهرة 18.40، والقطار رقم 926 مكيف الأسكندرية ـ القاهرة يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19.45 ويصل القاهرة 22.15، والقطار رقم 959 مكيف القاهرة ـ الإسماعيلية يقوم من محطة القاهرة الساعة 17.15 ويصل الإسماعيلية 20.05، والقطار رقم 1915 مكيف القاهرة ـ المنصورة يقوم من محطة القاهرة الساعة 15.10 ويصل المنصورة 17.25.

وأكد على إنه سيتم استمرار تفعيل نظام حجز تذاكر القطارات المكيفة عبر الإنترنت للتسهيل على الركاب فى شهر رمضان، وأنه تم تخصيص 10% من مقاعد القطارات المكيفة بدرجتيها الأولى والثانية للحجز إلكترونيا عبر موقع الهيئة على شبكة الإنترنت، وأنه سيكون بإمكان الراكب حجز التذاكر التى يرغب فيها باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة به، لافتًا إلى أنه سيتم استمرار تفعيل نظام الحجز عبر الانترنت حتى بدء حجز تذاكر عيد الفطر، حيث إنه سيتم وقف كافة فروع ومنافذ الحجز الخارجية وقصرها على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية طوال فترة حجز أيام العيد.