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رانييري يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الإنجليزي

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رانييري يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الإنجليزي رانييري يكشف حقيقة عودته إلى الدوري الإنجليزي

التحرير

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أعرب المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، عن تحفزه الشديد للعودة من جديد إلى التدريب وسط التكهنات الأخيرة التي ربطته بتدريب أي من واتفورد أو كريستال بالاس، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

ويعد رانييري، مرشحًا بارزا لتولي تدريب كريستال بالاس، وذلك بعد استقالة سام ألاراديس أمس إلى جانب وجوده في الصورة لتدريب واتفورد بعد مغادرة والتر ماتزاري، وذلك بفضل الخبرة الكبيرة التي يمتلكها في الدوري الإنجليزي وتتويجه باللقب مع ليستر سيتي في موسم 2015- 2016.

وأعرب رانييري، عن أمنتيه في بداية حقبة جديدة في مجال التدريب بداية من الموسم المقبل، حيث أعرب عن حماسه الشديد لتقديم موسم مميز مع فريق آخر، مشيرًا إلى أن توليه تدريب واتفورد ليس أكثر من شائعات لا أساس لها من الصحة.

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وأضاف رانييري، أنه يمكنه التدريب في أي من إيطاليا أو إسبانيا أو إنجلترا أو فرنسا، مشيرا في الوقت ذاته بأنه لا يشعر بالمفاجأة بشأن إقالة المدربين في الدوري الإنجليزي خاصة أنه اعتاد على ذلك الأمر في إيطاليا حيث يقال المدرب بعد 3 أو 4 مباريات.

يذكر أن رانييري أشار الأسبوع الماضي إلى أنه سيتأنى قبل اختيار وجهته المقبلة حيث يرغب في الانضمام إلى نادي يمتلك مشروعًا ويكون جزءًا منذ ذلك المشروع.

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التحرير

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