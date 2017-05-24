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اتحاد تشيلي يضم سانشيز إلى بايرن ميونيخ

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اتحاد تشيلي يضم سانشيز إلى بايرن ميونيخ اتحاد تشيلي يضم سانشيز إلى بايرن ميونيخ

التحرير

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أعلن اتحاد تشيلي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن قائمة التي ستشارك في كأس القارات الشهر المقبل، والذي سيقام في روسيا.

وضع اتحاد الكرة أسماء اللاعبين بجوار شعار النادي الذي يلعب له كل لاعب، حيث وضع نجم المنتخب أليكسيس سانشيز إلى جانب شعار بايرن ميونيخ، وذلك في الوقت الذي تثار فيه الكثير من التكهنات حول انتقال لاعب آرسنال لصفوف العملاق البافاري الموسم المقبل في ظل غياب المدفعجية عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وينتهي عقد سانشيز مع آرسنال في صيف 2018، وتلقى عرضا لتجديد تعاقده مقابل الحصول على 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، إلا أنه لم يتخذ قراره بعض في ظل رغبة بايرن ميونيخ إلى خطفه مقابل 50 مليون إسترليني، إلى جانب اهتمام ناديي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أيضًا بالحصول على خدماته.

يذكر أن المنتخب التشيلي وقع في المجموعة الثانية في كأس القارات إلى جانب بطل العالم ألمانيا وبطل إفريقيا الكاميرون وبطل آسيا.

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التحرير

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