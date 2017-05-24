فيديو| بسبب فتاة.. مشادة ساخنة بين «الهضبة» وتامر حسني

شيماء مصطفى

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«تويتر»، مقطع فيديو بعنوان «صراع الأقوياء»، ويُظهر التنافس بين النجم عمرو دياب والفنان تامر حسني بشكل كوميدي.

ويُظهر الفيديو بشكل كوميدي خفيف التنافس بين الفنان تامر حسني والنجم عمرو دياب من خلال فيديو تخيلي، حيث بدأ ناشر الفيديو المقطع بعبارة: «جميع أحداث الفيديو من نسج الخيال وليس لها أي علاقة بالواقع».

وقال الراوي في الفيديو: «كان تامر حسني يسكن في المنزل المقابل لمنزل عمرو دياب، وكان عندما يشتري عمرو دياب سيارة، يشتري تامر سيارة اعلى سعرًا».

وتابع: «نشبت مشكلة بين تامر حسني وعمرو دياب بسبب فتاة تعرفا عليها في إحدى الحفلات، لتتوالى الأحداث الخيالية».

وجدير بالذكر أن الفيديو من سلسلة فيديوهات للمشاهير العرب تنتجها قناة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» بعنوان «حكايات رامسي»، وحقق جماهيرية واسعة بين رواد مستخدمي مواقع التواصل.

وقد عرض الإعلامي عمرو أديب بعض المقاطع المصورة التي تنتجها القناة في بعض حلقات برنامجه «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E».

المصدر : مباشر 24

شبكةعيونالإخبارية

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