بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

كتب - محمود مصطفى:

بدأت صباح اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية وسط إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لوقوع أي حالات شغب، أو أي محاولة للغش الجماعي.

وتُعد هذه هيّ المرة الأولى، التي يؤدي فيها طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، امتحانات نهاية العام بنظام "البوكليت"، بعد أن تم تطبيقه هذا العام، أسوة بوزارة التربية والتعليم.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب القسم العلمي، الامتحان في مادتي الفقه والميكانيكا، على أن يؤدي طلاب الأدبي غدا الخميس الامتحان في مادتي الفقه والمنطق الحديث.

وشكَّل قطاع المعاهد الأزهرية، غرفة عمليات مركزية بمقره بمدينة نصر، هدفها الربط بين القيادات والمناطق على مستوى الجمهورية، لتذليل أي عقبات تواجه الطلاب أو اللجان.

وكلَّف قطاع المعاهد الأزهرية، رؤساء المناطق بإبلاغ مديريات الأمن على الفور، حال وجود تجمهر للأهالي، أو أي محاولة للغش الجماعي أو ترصد المراقبين للاعتداء عليهم.