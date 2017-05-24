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كيف تواجهين متاعب ما قبل الحيض؟

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كيف تواجهين متاعب ما قبل الحيض؟ كيف تواجهين متاعب ما قبل الحيض؟

مصراوي Masrawy

كيف تواجهين متاعب ما قبل الحيض؟

(د ب أ) -

ذكرت مجلة "فرويندين" الألمانية أنه قبل موعد الدورة الشهرية تعاني نساء كثيرات من بعض المتاعب فيما يعرف باسم "المتلازمة السابقة للحيض" "premenstrual syndrome"، مشيرة إلى أن هذه المتاعب تكون جسدية ونفسية وتمنع المرأة من ممارسة حياتها اليومية بشكل طبيعي.

وتتمثل هذه الأعراض في الصداع وآلام أسفل البطن والانتفاخ وشد في الثدي، بالإضافة إلى صعوبات النوم وتقلبات المزاج والشعور بالحزن والكآبة.

وأشارت "فرويندين" إلى أنه يمكن للمرأة مواجهة هذه المتاعب قبل موعد الدورة الشهرية من خلال الابتعاد عن الأطعمة، التي تؤدي إلى تفاقم متاعب الحيض، مثل المشروبات المحتوية على الكافيين والأطعمة ذات المحتوى العالي من السكر أو الملح؛ نظرا لأن هذه الأطعمة تتسبب في الشعور بالانتفاخ وتُحدث اضطرابا بمستوى السكر بالدم، مما يؤدي إلى تفاقم مشكلات اعتلال المزاج وجودة النوم.

وبدلا من ذلك، ينبغي على المرأة تناول الخضروات والفواكه والأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات المعقدة مثل منتجات الحبوب الكاملة والأرز. كما ينبغي تناول الكثير من الوجبات الصغيرة للحفاظ على ثبات نسبة السكر بالدم.

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مصراوي Masrawy

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