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لصحتك .. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي

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لصحتك .. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي لصحتك .. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي

مصراوي Masrawy

لصحتك .. تناول الأطعمة ذات اللون البنفسجي

(د ب أ) -

أفادت مجلة "إن ستايل" الألمانية بأن الأطعمة ذات اللون البنفسجي لا تضفي على الوجبات مظهرا جذابا فحسب، بل تتمتع أيضا بفوائد صحية جمّة. 

وأوضحت المجلة في موقعها الإلكتروني أن اللون البنفسجي في الأطعمة، مثل الكرنب البنفسجي والتوت الأزرق، يرجع إلى مادة " أنثوسيان"، والتي تحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية والخرف، كما أنها تعمل على خفض مستوى الكوليسترول وضغط الدم.

وتمتاز مادة أنثوسيان" أيضا بتأثير مثبط للالتهابات، وتعمل على تحسين القدرة على الإبصار.

وبالإضافة إلى ذلك، تزخر الأطعمة ذات اللون البنفسجي بفيتامين C والبوتاسيوم.

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