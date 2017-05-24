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بالصور.. فودة يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا بشرم الشيخ

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مصراوي Masrawy

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (1)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (1)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (2)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (2)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (3)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (3)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (4)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (4)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (5)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (5)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (6)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (6)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (7)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (7)

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (8)محافظ جنوب سيناء يشهد ختام فعاليات يوم إفريقيا (8)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بقاعة المؤتمرات بمدينة الشباب والرياضة بشرم الشيخ، ختام فعاليات مهرجان "يوم إفريقيا"، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، خلال الفترة من 20 حتى 24 من مايو الجاري، في الذكرى الـ54 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليًا).

وزار المشاركون خلال الاحتفالية، محمية رأس محمد، ودير سانت كاترين، وتم تنظيم رحلة بحرية لهم على شواطئ شرم الشيخ، وتنفيذ عدد من الجولات بأهم المناطق بالمدينة.

يشار إلى أن الاحتفالية نفذتها وزارة الشباب والرياضة على مدار 5 أيام من خلال الإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب الشباب الإفريقي"، تأكيدًا لهوية الإفريقية، وانطلاقًا من سعي وزارة الشباب والرياضة لإنماء وتوطيد العلاقات بين أبناء القارة، على المستويين الشعبي والرسمي.

وألقى اللواء خالد فودة كلمة أشاد فيها بعمق العلاقات بين مصر وجميع دول إفريقيا، وهنأ الجميع بذكرى الوحدة الإفريقية.

وقال إن شرم الشيخ مدينة السلام تفتح ذراعيها دائما لجميع الشعوب الأفريقية، كما تفتح مصر ذراعيها لجميع الوفود الإفريقية والعربية، وإن شرم الشيخ مدينة سلام عالمي، وطالبهم بأن يكونوا بمثابة سفراء لبلادهم، وينقلوا ما يروه من أمن وآمان لأهاليهم بدول القارة.

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