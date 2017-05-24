أخبار عاجلة

تعرف على السبب الحقيقي لرفض مبارك توجيه ضربة عسكرية للسودان بعد محاولة اغتياله عام “95” -
سموحة يسعى لتحقيق فوزه الأول في دور المجموعات بالكونفيدرالية -
وزير الرياضة يُكرم نور الشربيني بطلة العالم للإسكواش -
اليوم.. وزير الرياضة يؤازر سموحة في مشواره الإفريقي -
مع اقتراب شهر رمضان.. تعرف على فوائد مذهلة جداً لتناول التمر في جسم الإنسان -
الموت المفاجئ يهدد المصريين بسبب اللحوم المستوردة -
بالصور.. إزالة 443 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالفيوم -
شاهد| محمود حميدة يخلع بنطلونه لـ رامز تحت الأرض قبل ضربه: «أوعى ياض» -
بالصور.. استرداد 160 فدانًا في حملة إزالات مكبرة بأسوان -
بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (1)فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (1)

فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (2)فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (2)

فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (3)فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (3)

فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (4)فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (4)

فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (5)فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات (5)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في شرم الشيخ، الجنرال سيمون ستيوارت، قائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، في أول زيارة له للمحافظ، بعد تسلمه القيادة في أوائل مارس الماضي.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين المحافظة والقوات متعددة الجنسيات، حيث شهدت العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا بحضور قائد القوات السابق دينيس طومسون، لاحتفالات المحافظة بكاترين وسباقات الهجن بنويبع، وأيضا زيارة سفراء الدول المشاركة والمانحة للقوات متعددة الجنسيات لسانت كاترين وشرم الشيخ.

وأكد فودة استعداده لاستمرار التعاون المثمر البناء بين الجانبين، وتلقي أي ملاحظات أو تطوير يسهم في نمو العلاقة وقيام القوات بمهمتها على خير وجه في حفظ السلام

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إزالة 443 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالفيوم

بالصور.. إزالة 443 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بالفيوم

بالصور.. استرداد 160 فدانًا في حملة إزالات مكبرة بأسوان

بالصور.. استرداد 160 فدانًا في حملة إزالات مكبرة بأسوان

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام

بالصور.. للرجل هذه القطع هي الأكثر موضة هذا العام

بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة

بدء امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية وسط إجراءات أمنية مشددة