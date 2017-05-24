بالصور.. فودة يلتقي بقائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء

شرم الشيخ - أحمد السيد:

التقى اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه في شرم الشيخ، الجنرال سيمون ستيوارت، قائد القوات متعددة الجنسيات بجنوب سيناء، في أول زيارة له للمحافظ، بعد تسلمه القيادة في أوائل مارس الماضي.

تناول اللقاء سبل تطوير العلاقات بين المحافظة والقوات متعددة الجنسيات، حيث شهدت العلاقات خلال السنوات القليلة الماضية تطورا ملحوظا بحضور قائد القوات السابق دينيس طومسون، لاحتفالات المحافظة بكاترين وسباقات الهجن بنويبع، وأيضا زيارة سفراء الدول المشاركة والمانحة للقوات متعددة الجنسيات لسانت كاترين وشرم الشيخ.

وأكد فودة استعداده لاستمرار التعاون المثمر البناء بين الجانبين، وتلقي أي ملاحظات أو تطوير يسهم في نمو العلاقة وقيام القوات بمهمتها على خير وجه في حفظ السلام