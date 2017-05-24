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برلماني: افتتاح المشروعات القومية بدمياط يقضي على البطالة

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برلماني: افتتاح المشروعات القومية بدمياط يقضي على البطالة برلماني: افتتاح المشروعات القومية بدمياط يقضي على البطالة

التحرير

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أشاد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، بزيارة الرئيس عبد الفتاح لدمياط، وافتتاحه عددا من المشروعات في مجالات الصحة والإسكان والصناعة والمرافق والخدمات، بالإضافة إلى وضع حجر أساس لمدينة الأثاث بدمياط.

وأكد موسى، فى بيان صحفى له، أن هذه المشروعات القومية تأتى فى إطار اهتمام الرئيس السيسي بتنمية محافظات بهدف تشغيل الشباب والقضاء على البطالة، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس لدمياط تأتى بعد زيارته لمحافظتى قنا وسوهاج فى الصعيد، وافتتاحه لعدد من المشروعات القومية هناك.

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وأكد وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، على أن تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، دليل على اهتمامه بتطوير الصناعة فى مصر.

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التحرير

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