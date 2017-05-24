الارصاد تحذر من طقس الأيام الثلاثة الأولي من شهر رمضان المبارك بسبب إرتفاع درجات الحرارة

سمر العشري

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الايام الثلاثة الأولي من شهر رمضان المبارك على جمهورية مصر العربية ، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس السبت أول أيام شهر رمضان المبارك ، طقس مائل للحرارة على كافة الانحاء.

وأشار خبراء هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة أول أيام شهر رمضان المبارك يوم السبت المقبل هي كالتالي :-

السواحل الشمالية من 31 إلى 33 درجة مئوية ، الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد من 35 إلى 36 درجة مئوية ، جنوب الصعيد من 36 إلى 38 درجة مئوية.

أما بالنسبة ليوم الاحد الموافق 28/5/2017 فإن حالة الطقس المتوقعة هي طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد ، شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الغربية وشمال الصعيد.

ودرجاة الحرارة المتوقعة يوم الاحد المقبل هي :- السواحل الشمالية تتراوح من 26 إلى 28 درجة، الوجة البحري والقاهرة وشمال الصعيد من 35 إلى 36 درجة مئوية ، محافظات جنوب الصعيد من 39 إلى 41 درجة.

ويوم الاثنين فسوف تعاود درجات الحرارة إنخفاضها وسوف تسجل بالقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد من 32 إلى 33 درجة مئوية ، وجنوب الصعيد من 41 إلى 43 درجة وعلى السواحل الشمالية من 25 إلى 26 درجة.

المصدر : مصر فايف

شبكةعيونالإخبارية

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