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كاتب سوداني: «ليس من مصلحة القاهرة والخرطوم أن تتوتر علاقتهما هكذا»

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كاتب سوداني: «ليس من مصلحة القاهرة والخرطوم أن تتوتر علاقتهما هكذا» كاتب سوداني: «ليس من مصلحة القاهرة والخرطوم أن تتوتر علاقتهما هكذا»

التحرير

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قال  طلال إسماعيل، الكاتب السوداني، إن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير واتهام بدعم المتمردين في السودان تشير إلى وجود أزمة سياسية بين البلدين تطورت لاتهامات.

وأضاف طلال، خلال مداخلة ببرنامج «بتوقيت مصر» المُذاع على قناة «التليفزيون العربي»، أن تصريحات البشير تدل على وصول الأزمة السياسية إلى أشدها مع مصر، مشددًا على أنه ليس من مصلحة البلدين أن تصل العلاقة إلى هذا التوتر.

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وأوضح الكاتب السوداني، أن هناك العديد من الملفات تسببت في اشتعال الأزمة بين مصر والسودان، وأولها موقف السودان من سد النهضة، وملف حلايب وشلاتين، وملف قيادات الإخوان.

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