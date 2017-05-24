فيديو| عبد الله النجار عن موائد الرحمن: إفطار الصائم من السنن المطلوبة

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استنكر الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، مطالبة علاء أبو العزائم، شيخ الطرق الصوفية، بمنع موائد الرحمن.

وقال النجار في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، إن تقديم الطعام للصائم في شهر رمضان وفي الأيام العادية حلال شرعًا، وهو من السنن المطلوبة، الله عز وجل طالب ذلك في أكثر من موضع في القرآن الكريم.

وذكر النجار، أن إطعام الناس ليس بدعة، فالله عز وجل جعل إطعام الصائمين فدية عن غير القادرين على الصيام، وواجبًا على بعض المخالفين.

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وتابع: «أربأ على (علاء أبو العزائم) شيخ الطريقة العزمية من طلبه بمنع إقامة موائد الرحمن في شهر رمضان، وعليه أن يصرف النظر عن هذا الأمر والحديث فيه، فلا يوجد دليل شرعي على صحة ما يقوله، ويترك الأمور تسير كما هي».