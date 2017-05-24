فريق طلابي يبتكر مشروعا لتطوير النقل عبر قطارات البضائع

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حصلت جامعة بنها في القليوبية ممثلة في كلية الهندسة على جائزة الابتكار الرقمي بعنوان "من مصر لمصر " التي نظمتها وزارة الاتصالات بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك موتورز الأمريكية ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

ويهدف المشروع لرفع كفاءة النقل عبر قطارات البضائع في مصر من 1% إلى 15% خلال الخمس سنوات المقبلة.

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وقال الدكتور السيد القاضي رئيس جامعة بنها في بيان أمس الثلاثاء إن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضي قدم التهنئة إلى أعضاء الفريق وسلمهم الجوائز.

أوضح أن أعضاء الفريق المشارك هم ياسر عشوش (طالب بكلية الهندسة ببنها الفرقة الثالثة الميكانيكية قسم الميكاترونكس) وهيثم عادل تاج (طالب بكلية الهندسة ببنها الفرقة الرابعة قسم ميكاترونكس) ونادر عبدالوهاب منصور (قسم الميكاترونكس بهندسة بنها) وعمرو حسن راشد عابدين (خريج كلية الهندسة ببنها قسم ميكاترونكس) ومحمد جعفر (معيد بكلية الهندسة ببنها).

