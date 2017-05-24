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مصر تهنئ مرشح إثيوبيا بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

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مصر تهنئ مرشح إثيوبيا بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية مصر تهنئ مرشح إثيوبيا بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

التحرير

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أعربت جمهورية العربية عن خالص تهانيها بفوز وزير خارجية إثيوبيا السابق تادروس أدهانوم بمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، معربة عن تمنياتها له بدوام التوفيق والسداد.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية مساء أمس الثلاثاء، على أن فوز وزير خارجية إثيوبيا السابق بهذا المنصب يعد فوزا مستحقا لإثيوبيا وأفريقيا بأكملها، ودليلا على قدرة أبناء القارة الأفريقية على تولي أرفع المناصب في كافة المنظمات الدولية، مهنئا حكومة وشعب دولة أثيوبيا الشقيقة بهذا الفوز الكبير والهام. 

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وأشارت الوزارة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لترشيح وزير خارجية إثيوبيا السابق لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية، مؤكدةً على تطلع مصر للتعاون مع المدير العام الجديد لتحقيق أهداف المنظمة ومواجهة تحديات الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية على المستوى الدولي.

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التحرير

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