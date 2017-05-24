فيديو| شيخ طرق صوفية ينتقد موائد الرحمن: «أجوز شاب أفضل»

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طالب علاء أبو العزايم، شيخ الطرق الصوفية، بإنشاء بنك للزكاة يتم وضع كل الأموال التي يتم إنفاقها على موائد الرحمن فيه.

وذكر خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساءً»، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع على فضائية «دريم»، أن الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية السابق، سبق وأن أعد إحصائية رصدت أن أموال الزكاة في مصر 20 مليار دولار سنويًا.

وقال: «هناك فنانات تنفق يوميًا 50 ألف جنيه يوميًا على مائدة الرحمن، ولو تم حساب حجم الإنفاق على موائد خلال شهر رمضان يقدر بـ30 مليار جنيه، بيروحوا على دورة المياه، وإزاي أحط 30 مليار جنيه في دورة المياه أبقى متخلف».

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وتابع: «أطعام الجائعين صدقة جارية.. بدل ما أعمل مائدة الرحمن أجوز شاب أفضل.. وهتبقى صدقة جارية بردوا».

واستكمل: «شبابنا فقد الإنتماء لبلاده، فهو يفضل الموت في البحر الأبيض المتوسط عن البقاء هنا، وبعضهم يسافر للعمل في إسرائيل، لازم نهتم بالشباب ده أفضل من الموائد».

