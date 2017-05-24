اليوم.. توقيع بروتوكول تعاون بين "الداخلية" و"مصر الخير"

كتب - علاء عمران:

‏‫توقع وزارة الداخلية ومؤسسة "مصر الخير" اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون لدعم برنامج الغارمين وإقامة مشروعات تنموية داخل السجون.

يأتي ذلك في حقل يقام بنادي الشرطة في منطقة الجزيرة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، في حضور الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير"، ودكتورة سهير عوض مدير برنامج الغارمين بالمؤسسة، وممثلي وزارة الداخلية.

يهدف البروتوكول إلى تطوير وتحسين الظروف المعيشية للسجناء، وتجهيز غرف الاحتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، بالإضافة إلى فك كرب الغارمين بالسجون المختلفة، وتوفير فرص عمل للمحتاجين منهم عقب الإفراج عنهم.

كما يهدف البروتوكول إلى توفير فرص عمل لأسر أهالي شهداء العمليات الإرهابية في محافظات الصعيد، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين لتسهيل حصول تلك الفئات على الخدمات الجماهيرية المقدمة من جهات الوزارة.