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فيديو| خبير مصرفي: سعيد بإصرار السيسي علي الإصلاح الاقتصادي

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فيديو| خبير مصرفي: سعيد بإصرار السيسي علي الإصلاح الاقتصادي فيديو| خبير مصرفي: سعيد بإصرار السيسي علي الإصلاح الاقتصادي

التحرير

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قال الخبير المصرفي هاني جنينة، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة له ما يبرره، خاصة وأن المعروض النقدي بالجنيه ينمو بسرعة أكبر من الحصيلة الدولارية.

وأعرب في حواره مع الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «مساء دي أم سي»، الذي يبث عبر شاشة «دي أم سي»، أمس الثلاثاء، عن سعادته بإصرار الرئيس عبدالفتاح ، على الإصلاح الاقتصادي مهما كانت التكلفة، خلال حديثه أمس من معرض الأثاث بدمياط.

وأشار جنية، إلى أن البنك المركزي يستهدف دائما أم يكون سباقا في مواجهة التضخم، وهو ما يوضحه رغم الفائدة قبل بداية العام المالي المقبل.

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التحرير

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