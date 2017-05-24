تشيلسي: انتقال «كوادرادو» إلى يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو

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أكد نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، أمس الثلاثاء، انتقال جناحه الكولومبي خوان كوادرادو، نهائيًا لصفوف يوفنتوس الإيطالي.

وقال تشيلسي - الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم- في ببان مساء أمس"، "نشكر خوان على خدماته ونتمنى له النجاح في مسيرته القادمة.

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وانتقل كوادرادو، إلى تشيلسي في يناير عام 2015 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، قبل أن ينتقل في صيف 2016 إلى يوفنتوس على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2016-2017 الجاري، بعقد يتضمن بندًا للشراء النهائي، وهو ما تم بالفعل مع نادي السيدة العجوز بعدما قام بتفعيل بند الشراء.

وكان يوفنتوس الذي توج بلقب الدوري الإيطالي، قد أعلن على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي حصوله على خدمات كوادر بصفة نهائية مقابل 20 مليون يورو في عقد يمتد حتى صيف عام 2020.