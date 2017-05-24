مدرب أهلي طرابلس: لعبنا مباراة كبيرة أمام نادي الزمالك

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أكد طلعت يوسف، المدير الفني المصري لنادي أهلي طرابلس الليبي، أن فريقه لعب مباراة كبيرة أمام فريق قوي، وأن التعادل مع الزمالك في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه مكسب كبير.

وأوضح يوسف -في تصريح صحفي أمس الثلاثاء- أنه برغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بسبب الغيابات والإصابات والتشكيل الاضطراري الذي بدأ به الفريق المباراة، أدى لاعبو الفريق مباراة كبيرة وأضاعوا العديد من الفرص، وتوجه بالشكر للاعبين على الأداء ونجاحهم في الضغط على الزمالك والتفوق عليه.

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وقال: "ولابد أن نعترف بأن الزمالك لديه خبرات وقدرات خاصة وفوارق فردية، لكننا واجهناه بهدوء شديد، وأثبت نجوم أهلي طرابلس أن لديهم القدرة على تحقيق أفضل النتائج".